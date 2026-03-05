Защитники приграничных территорий смогут получить кредитные каникулы наравне с ветеранами

Президент России Владимир Путин поручил распространить кредитные каникулы на отражавших вооруженное вторжение на территорию России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Правительству РФ было поручено внести в законодательство изменения, направленные на распространение этого механизма, предусмотренного для участников специальной военной операции, на граждан, которые защищали приграничные территории и отражали вооруженные провокации в других российских регионах, прилегающих к районам проведения СВО.

Доклад о выполнении поручений необходимо предоставить президенту до 1 июля 2026 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

