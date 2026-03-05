Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Защитники приграничных территорий смогут получить кредитные каникулы наравне с ветеранами

Путин поручил распространить кредитные каникулы на отражавших вторжение в Россию
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил распространить кредитные каникулы на отражавших вооруженное вторжение на территорию России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Правительству РФ было поручено внести в законодательство изменения, направленные на распространение этого механизма, предусмотренного для участников специальной военной операции, на граждан, которые защищали приграничные территории и отражали вооруженные провокации в других российских регионах, прилегающих к районам проведения СВО.

Доклад о выполнении поручений необходимо предоставить президенту до 1 июля 2026 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Россияне стали чаще обращаться за оформлением кредитных каникул. Этот финансовый инструмент позволяет временно снизить долговое бремя и дает заемщику передышку, однако есть особые условия и ограничения при его использовании. Как оформить кредитные каникулы, кому они положены и какие нормы действуют в 2026 году — в материале «Газеты.Ru» .

Ранее россиянам назвали основания для получения кредитных каникул.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!