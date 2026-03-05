Размер шрифта
В Госдуме раскрыли, в каком случае СССР существовал бы до сих пор

Депутат Останина: СССР бы до сих пор существовал, проживи Сталин дольше
Георгий Петрусов/РИА «Новости»

Советский Союз просуществовал бы до сегодняшнего дня, если бы председатель Совета Министров Иосиф Сталин прожил бы дольше. Об этом в своем Telegram-канале написала депутат Госдумы Нина Останина.

По ее словам, уход Сталина 5 марта 1953 года стал «поистине черным днем». Кроме того, заменить его «оказалось некому», поскольку Никита Хрущев начал разрушение наследия своего предшественника».

«При всей объективности процессов мировой истории я убеждена, что, проживи Сталин еще хотя бы лет десять, и Советский Союз существовал бы до сих пор», — написала Останина.

25 февраля режиссер Владимир Бортко объявил о начале съемок фильма «Сталин», главную роль в котором исполнит Игорь Миркурбанов. Картина расскажет о жизни Иосифа Сталина от завершения Второй мировой войны до 1953 года. По словам Бортко, авторы хотят «показать не хорошее или плохое, а правду».

Анонс фильма совпал с 70-летней годовщиной развенчания культа личности Сталина — 25 февраля 1956 года первый секретарь КПСС Никита Хрущев выступил на XX съезде партии с докладом «О культе личности и его последствиях», который получил широкое распространение и послужил началом пересмотра действий советского вождя.

Ранее Саратову не хватило денег на установку памятника Сталину.

 
