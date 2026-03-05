Размер шрифта
На видео попал момент кровавой расправы над жителем Москвы у метро «Сокол»

Появилось видео нападения на мужчину у метро «Сокол» в Москве

Появилось видео нападения на мужчину у метро «Сокол» в Москве. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

Инцидент произошел вечером 4 марта. Трое мужчин поссорились у входа в метро. На записи видно, как один из них набросился на оппонентов. Он повалил их на землю и несколько раз ударил ножом.

По данным столичной прокуратуры, в результате конфликта у метро не выжил мужчина 2003 года рождения. Его тело с ножевыми ранениями нашли возле одного из домов по Ленинградскому проспекту. Второго пострадавшего 1996 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии.

На месте происшествия был задержан нападавший 1998 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело. На данный момент сотрудники прокуратуры контролирует установление всех обстоятельств случившегося.

До этого в Татарстане празднование совершеннолетия друга завершилось поножовщиной на парковке. Когда компания решила разъехаться по домам, обнаружила на парковке машину, перекрывшую проезд. Парни обратились к владельцу авто и между ними возник конфликт. В какой-то момент мужчина достал из автомобиля нож, ранил им двоих людей и скрылся. В результате произошедшего один из участников драки не выжил, второй попал в реанимацию.

Ранее российские супруги устроили драку на ножах из-за раздела имущества.

 
