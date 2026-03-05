СМИ узнали о требовании Мерца к Трампу по Ирану

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время визита в Белый дом потребовал от президента США Дональда Трампа ответов по Ирану. В частности, главу немецкого правительства интересовал вопрос, продумал ли американский лидер план окончания военной операции в Исламской Республике, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их сведениям, Мерц хотел знать, как и при каких условиях закончится операция в Иране. В издании отметили, что лидеры многих стран, главы МИД и представители оборонных ведомств опасаются, что у администрации США нет четкого плана по начатому на Ближнем Востоке конфликту. В беседе с NYT высокопоставленный дипломат из арабской страны, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что у его правительства нет понимания, какой Вашингтон видит будущую власть в Иране и будет ли играть роль в ее формировании.

В свою очередь правительство ФРГ до сих пор избегает давать какую-либо оценку ударам США и Израиля по Ирану. Фридрих Мерц признал, что эта военная операция поставила немецкие власти перед дилеммой. Он выразил опасения, что военные действия против Ирана сопряжены с рисками, которые пока трудно прогнозировать.

Утром 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, атаковав многие города страны и ликвидировав верховного лидера аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран ударил по израильской территории, а также американским военным базам на Ближнем Востоке.

В обращении к нации Трамп объяснил атаки Ирана «иссякшим терпением» из-за нежелания Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее в сенате США назвали «жалкой» позицию Европы по Ирану.