Сын Дубцовой назвал женщину, которая его вдохновляет

Сын Ирины Дубцовой Артем рассказал, что мать является его главным женским вдохновением. Его слова «Газете.Ru» передали в пресс-службе лейбла VK Records.

Дубцов подчеркнул, что именно мать привила ему любовь к музыке. Из-за звездного родителя у парня появилось желание писать, создавать и петь. Дубцова поддерживала все начинания сына.

«Женщина в моей жизни — это не просто вдохновение, а часто именно причина, по которой рождаются песни. Все идет из реальных эмоций и настоящих чувств», — поделился артист.

По словам Дубцова, в его жизни также есть девушка, которая повлияла на его мировоззрение также сильно, как и мать.

«Если бы не она, я, возможно, так и не решился бы заниматься тем, чем занимаюсь сейчас. Мы много разговаривали о моем будущем, о развитии, о карьере. Она честно высказывала свое мнение, могла покритиковать, сказать, что мне что-то не подойдет. Но при этом именно в музыке она всегда меня поддерживала. Даже когда я сам сомневался, боялся и не понимал, мое это или нет», — рассказал певец.

