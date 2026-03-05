Размер шрифта
В России раскрыли, чем обернется для Трампа конфликт с Ираном

Политолог Дубравский: конфликт с Ираном отразится на рейтингах Трампа
Jonathan Ernst/Reuters

Конфликт США с Ираном отразится на рейтингах президента Дональда Трампа и всей Республиканской партии на предстоящих выборах в конгресс. Об этом «Лента.ру» заявил политолог-американист Павел Дубраский.

По его словам, из-за конфликта с Ираном Трамп столкнулся с несколькими рисками. Речь идет о падении как личных рейтингов, так и его партии. Поэтому военные действия отразятся на привлекательности республиканцев на грядущих выборах, отметил политолог.

В то же время Дубравский заметил, что Демпартия США не может помешать Трампу вести конфликт. Попытка применить Закон о военных полномочиях, который ограничивает возможности главы государства развертывать войска за рубежом без одобрения конгресса, вряд ли повлияет на позицию Трампа, указал он.

«Пока у республиканцев большинство, такие резолюции могут и не пройти голосование в Сенате. <...> Кроме того, Трамп действует верно — с точки зрения закона он имеет право наносить удары до 60 дней, поэтому время у него есть», — сказал Дубравский.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее американский сенатор заявил о «победе» в войне с Ираном.

 
