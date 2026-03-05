Дмитриев заявил о неизбежном росте цен на нефть выше $100

Дмитриев: нефти может подорожать до $100 за баррель на фоне конфликта в Иране

Стоимость нефти может превысить $100 за баррель на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом написал в соцсети X спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российский фонд прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что нефть с фактической поставкой в Азии уже стоит более $90 за баррель для большинства сортов. По его словам, цена нефти марки Murban достигла $96, и стоимость нефти на уровне $100 за баррель становится неизбежной.

Позднее Дмитриев добавил, что британский журнал The Economist также ожидает рост цены нефти выше $100 за баррель.

При этом 3 марта замкомандующего Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Акбарзаде заявил, что Иран на фоне военных действий с США и Израилем запретил движение всех судов, в том числе нефтяных, коммерческих и рыболовных, через Ормузский пролив.

Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари отметил, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет сожжено.

В связи с событиями на Ближнем Востоке министр энергетики Норвегии Терье Осланд допустил, что страны Евросоюза могут возобновить дискуссию о поставках российской нефти и газа.

Ранее Bloomberg сообщил о возвращении Индии к закупкам российской нефти.