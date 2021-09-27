Президент России Владимир Путин призвал выработать алгоритмы на случай новых пандемий. Об этом он сказал на заседании Совета безопасности России, передает РИА «Новости»

«Эпидемия коронавирусной инфекции <...> привела к серьезным ограничениям в общественной жизни <...> Соответственно, мы реализовали принципиально новые масштабные меры поддержки экономики и граждан, но в подобных условиях, конечно, необходимы быстрые корректировки и донастройки планов и программ», — сказал глава государства.

По словам российского лидера, в этом году удалось ввести эффективные изменения.

«Но нужно, чтобы это было уже не в ручном управлении сделано на будущее, если такие ситуации будут возникать, чтобы мы использовали имеющиеся у нас наработки для того, чтобы отработать алгоритм действия фактически в автоматическом режиме», — отметил президент.

Ранее сообщалось, что Минздрав России одобрил испытания еще одной вакцины от COVID-19.