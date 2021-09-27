В Воронежской области в результате пожара в больнице погиб один человек

Пожар в реанимационном отделении больницы города Лиски Воронежской области привел к гибели одного человека. Более 30 человек были эвакуированы из горящего здания, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В 02.34 понедельника поступила информация о пожаре в палате реанимационного отделения Лискинской районной больницы на улице Сеченова», — сообщили в ведомстве.

Всего, по данным представителя экстренных служб, из здания эвакуировали 31 человека. Вскоре пожар удалось ликвидировать на площади 15 квадратных метров. В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее пациентов психиатрической больницы №1 в деревне Богданово Псковской областиэвакуировали из-за пожара. Пожарные выяснили, что в подвале произошло задымление. Из здания эвакуировали рабочий персонал и пациентов, через 45 минут огонь потушили.

До этого в городе Тетово на западе Северной Македонии в результате пожара в ковид-больнице погибли 14 человек. В тушении были задействованы 7 машин и 30 пожарных.