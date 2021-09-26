Из-за схода оползня в Китае более 10 человек пропали без вести

На юго-западе Китая в провинции Сычуань более 10 человек пропали без вести в результате схода оползня, сообщает телеканал CGTN со ссылкой на местные власти.

Из-за сильных дождей произошло смещение грунта и горной породы, что привело к ЧП на строительной площадке в городе Яань на территории уезда Тяньцюань.

Власти проводят спасательную операцию, для этого они перекрыли дороги, ведущие к месту происшествия.

По последним данным телеканала, спасателям удалось найти четырех человек. Трое их них живы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Одного человека нашли без признаков жизни.

Ранее сообщалось, что в Грузии туристов эвакуируют из горного региона на вертолетах из-за оползней на дороге.

В Тушети из-за сильных ливней сошли мощные селевые потоки и оползни. В результате оказались повреждены три участка автодороги Пшавели — Абано — Омало, которая единственная ведет к поселку в горах.