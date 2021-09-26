Дождь и до +11°С ожидается в Москве

Облачная погода с дождем ожидается в Москве в воскресенье, 26 сентября, следует из данных Гидрометцентра.

Днем в столице синоптики прогнозируют +9-11°С, в ночь на 27 сентября похолодает до +7°С. Ветер — северо-западный со скоростью 5–10 м/с, возможны порывы до 15 м/с.

В Подмосковье — днем +9-11°С, местами умеренный дождь. В ночные часы температура воздуха снизится — до +7°С. Атмосферное давление в Московском регионе составит в среднем 742 мм ртутного столба.

Начало осени в Москве стало самым холодным с начала века — температурные показатели в среднем соответствовали началу октября. При этом синоптики ожидают, что календарный октябрь в столице начнется с умеренно теплой и комфортной погоды.

Ранее синоптик рассказал, когда в Европейскую Россию придет «золотая осень». Он уточнил, что такой период — это не теплая погода, а «удовольствие от красок».