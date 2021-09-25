Слуцкий эмоционально отреагировал на просьбу оставить его главой комитета в Госдуме

Леонид Слуцкий, председатель комитета Государственной думы VII созыва по международным делам, эмоционально отреагировал на просьбу председателя ЛДПР Владимира Жириновского оставить его главой комитета в Госдуме в новом созыве, сообщает РИА «Новости».

«За последние годы он вырос в одну из наиболее знаковых фигур нашей внешней политики <...> Леонид Эдуардович пользуется авторитетом и в других парламентских партиях», — заявил Жириновский в ходе общения с президентом России Владимиром Путиным.

После этих слов Слуцкий хлопнул себя ладонью по лбу, закрыв лицо.

«Просим поддержать его кандидатуру на пост председателя комитета по международным делам», — попросил Жириновский.

Ранее председатель ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о партиях, которые на выборах предавали интересы России.

Жириновский привел в пример несанкционированную акцию в центре Москвы, организованную КПРФ.