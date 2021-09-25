В РПЦ высказались против материнского капитала для семей с суррогатными детьми

Церковь не признает суррогатное материнство и не может поддержать любые меры, направленные на его поддержку. Такую позицию высказал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала «Россия 24».

«Церковь не признает суррогатное материнство материнством и считает суррогатное материнство вмешательством в Богом установленный порядок рождения детей от отца и матери. Любые меры, направленные на поддержку суррогатного материнства, церковью одобрены быть не могут», — подчеркнул он.

По его мнению, стране нужны законодательные инициативы, нацеленные на снижение уровня смертности и повышение рождаемости, «но только не за счет утраты традиционных нравственных ценностей».

Представитель РПЦ высказал позицию церкви после того, как газета «Известия» со ссылкой на Минтруд сообщила, что в следующем году вступят в силу поправки ведомства в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», расширяющие категорию лиц, которые могут рассчитывать на получение материнского капитала. Благодаря нововведениям подобную помощь смогут получить отцы детей, рожденных от суррогатных матерей.

Согласно вице-премьеру России Татьяне Голиковой, на выплату материнского капитала в 2022–2024 годах будет направлено 1,6 трлн рублей. В 2022 году размер маткапитала в случае рождения, усыновления первого ребенка составит 503 237 рублей, в 2024 году — 544 301 рубль.