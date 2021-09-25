Названа причина столкновения российского и турецкого сухогрузов

Причиной столкновения российского и турецкого сухогрузов в проливе Босфор мог стать отказ рулевого управления «Тахсин Имамоглу». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организацию «Волжское пароходство».

Как пояснили в судоходной компании, на борту «Русич 10» было 11 человек, все российские граждане.

«В районе 05.00 утра во время прохода пролива Босфор в Черное море сухогрузный теплоход «Русич-10» столкнулся с турецким теплоходном. «Русич-10» следовал в балласте из порта Гемлик в порт Таганрог под погрузку», — пояснили в «Волжском пароходстве».

Произошло столкновение с турецким «Тахсин Имамоглу», в результате инцидента никто не пострадал. На место были направлены 14 буксиров и три спасательных катера.

В связи с аварией начато расследование, разлива топлива в акватории не произошло.

Ранее российский сухогруз и турецкое судно столкнулись в проливе Босфор. Ущерб был нанесен только непосредственно судам.