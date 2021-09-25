Брата губернатора Нью-Йорка тоже обвинили в сексуальных домогательствах

Медиаменеджер Шелли Росс обвинила брата ушедшего в отставку после секс-скандала губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо ведущего CNN Криса Куомо в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает газета New York Times.

Росс рассказала об инциденте, который произошел на вечеринке, куда она пришла со своим мужем. Куомо обнял ее, опустил руку ниже спины и сказал, что может так сделать, потому что она больше не его «босс». Росс оттолкнула бывшего подчиненного — она была продюсером передачи «Primetime Live», которую вел Куомо.

После этого Куомо отправил продюсеру письмо с извинениями, в котором написал, что ему стыдно перед ней и ее мужем. Росс решила рассказать о домогательствах Криса после того, как стало известно, что он консультировал обвиненного в харасменте брата.

Согласно докладу генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, губернатор Куомо приставал к нескольким женщинам. Речь идет о сотрудницах, работавших в его администрации и других местах. Также, по данным следствия, Куомо отомстил бывшему работнику, который публично пожаловался на его поведение.

Эндрю Куомо ушел в отставку из-за этих обвинений.