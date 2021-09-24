Эксперт раскрыл 10 секретов, как сохранить хорошее настроение осенью

Керри МакЛеод, глава информационного отдела благотворительного фонда по повышению грамотности в области психического здоровья, рассказал изданию Irish Times советы по поддержанию хорошего настроения в депрессивный осенний сезон.

Во-первых, специалист сообщил, что самое главное правило — быть чутким к себе и стараться замечать изменения настроения. Если не позволять чувствам взять над собой верх, а пытаться рационально подойти к собственному эмоциональному состоянию, то уже хотя бы благодаря этому пережить осеннюю тоску будет легче.

Во-вторых, в отсутствии естественных источников света, профессионалы советуют подумать об искусственных. Например, ультрафиолетовые лампы могут выполнить часть той работы, которую летом выполняет солнечный свет.

Также в любое время года хорошим антидепрессантом, будет умеренное употребление витамина D.

В дополнение к этому, круглогодичным лекарством от тоски является спорт и умеренные физические упражнения, а также активная социальная жизнь. Эксперт советует именно осенью стараться много общаться со своими друзьями и близкими.

Помимо этого, МакЛеод посоветовал стараться выходить на улицу в редкие солнечные дни, попробовать понаблюдать за животными в лесопарке и подумать о посещении бассейна.

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