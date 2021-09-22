«Горячая кассирша» из немецкого супермаркета стала звездой TikTok

Кассиршу из немецкого дискаунтера Aldi нарекли «самой горячей работницей супермаркета» в соцсетях после того, как она продемонстрировала свои танцевальные навыки в TikTok.

Ранее Элейн Виктория снимала видео с липсинками (синхронное открывание рта под играющую песню) и танцами, но славу принесли ей не они. Девушка сняла шесть видео в течение рабочего дня в супермаркете, и именно ее тиктоки в форме Aldi набрали в общей сложности более 30 млн просмотров.

На одном из видеороликов Элейн стоит за кассой, танцует и поет перед камерой, оглядываясь по сторонам, чтобы убедиться, что посетители не смотрят на нее. В другом видео она танцует в комнате для персонала. «Во время перерыва, конечно, дорогой босс», — подписала Элейн.

Ошеломленные красотой и грациозностью девушки, многие пользователи TikTok пообещали никогда больше не делать покупки где-то еще, кроме Aldi.

«Готов поспорить, что на то, чтобы пройти очередь к ее кассе, потребуется часа два», — написал под видео комментатор.

Ранее стало известно, что в США школьники разоряют туалеты из-за TikTok-тренда.