На мать трехлетней девочки завели дело из-за того, что дочь выпала из окна и погибла

СК по Томской области возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности в отношении женщины, которая не уследила за трехлетней дочерью. Девочка выпала из окна и получила смертельные травмы, передает в СК по региону.

«По предварительным данным, мать оставила на непродолжительное время без присмотра двух малолетних дочерей (3 года и 7 лет) дома одних, отец детей в это время находился на работе. Трёхлетняя девочка взобралась на подоконник, открыла окно и выпала из него, получив травмы, несовместимые с жизнью», — сообщили в следственном управлении.

Женщина ушла в магазин, оставив девочек одних дома. Младшая из них взобралась на подоконник и, не удержавшись, упала вниз. Старшая, испугавшись, спряталась в шкафу. Ее нашли в ходе спасательной операции сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Когда их вызвали очевидцы, дверь в квартиру была заперта. Ее смогли вскрыть только спасатели. Из-за стресса 7-летняя девочка не могла разговаривать.

Следователи ведут проверку для уточнения обстоятельств трагедии, назначена судебная медэкспертиза, допрашиваются свидетели.

Ранее участник пропавшей в Томской области экспедиции Русского географического общества рассказал о том, почему застряли в тайге и как выбирались.