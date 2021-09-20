Таксист рассказал о поездке со студентом, устроившим стрельбу в пермском университете

Таксист, который подвез Тимура Бекмансурова к пермскому университету, где тот устроил стрельбу, рассказал детали поездки со студентом. Об этом сообщает Mash.

По словам водителя такси, молодой человек был в балаклаве. Водитель спросил его, не является ли маска средством защиты от коронавируса, но юноша отвечал ему неохотно и таксист не придал этому значения.

Он также рассказал, что предложил положить сумку в багажник, однако молодой человек отказался и взял ее с собой в салон. Клиент попросил водителя остановить машину «где-нибудь на остановке».

Утром в понедельник, 20 сентября, Бекмансуров проник на территорию Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) с травматическим оружием и открыл стрельбу. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. По последним данным Минздрава, в результате стрельбы пострадали 24 человека, шестеро погибли. Сам Бекмансуров был ранен.

Выяснилось, что он был студентом юридического факультета и оружие получил законно.

Ранее были опубликованы кадры с места проживания студента.