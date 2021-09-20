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В Москве за ночь выпала одна пятая месячной нормы осадков

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Около 12 мм осадков выпало в Москве в ночь на понедельник, 20 сентября, что составляет 1/5 месячной нормы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Александра Синякова.

По его словам, норма выпавших осадков за один месяц — это 68 мм.

Метеоролог отметил, что 20 сентября в течение дня может выпасть от от 8 до 10 мм осадков. В этот день столбики термометра упадут до +5-7°С в Москве и до +3-8°С в Московской области. Ветер ожидается восточный, порывистый, 7-12 м/с. Атмосферное давление установится на уровне 748 мм рт. столба, что около нормы.

Ранее https://www.gazeta.ru/social/news/2021/09/20/n_16558574.shtmlсообщалось, что дождь и до +7°С ожидаются в Москве в понедельник.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что сильный дождь и порывы ветра в Москве и Подмосковье наблюдаются из-за того, что на севере Европейской части России образовался антициклон, а на юге – глубокий циклон.

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Погода в Москве
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