Появилось видео с места крушения военного самолета в Техасе

Два пилота пострадали после падения военного самолета на жилой квартал в американском штате Техас. Об этом сообщает Associated Press.

Обоим летчикам удалось катапультироваться, но парашют одного из них зацепился за линии электропередач. Пилоты госпитализированы, о тяжести их состояния ничего не известно.

В результате падения самолета на земле никто не получил травм, при этом три дома были повреждены, их хозяева будут временно перемещены в другое жилье.

Ранее сообщалось, что на западе Турции в ходе учебно-тренировочного полета разбился самолет. О судьбе экипажа пока ничего неизвестно, сообщает газета Haberturk.

В регион были направлены пожарные, службы экстренной помощи и представители службы безопасности. Поиски экипажа ведутся с помощью беспилотника. Очевидцем крушения стал маленький ребенок, дедушка которого сообщил о происшествии.