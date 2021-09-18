Климатолог рассказал, где ожидаются самые сильные морозы

Зима на территории России в этом году ожидается холодной из-за влияния антициклонов. Соответствующим мнение в беседе с URA.RU поделился начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок.

«В Европе тоже самое. Мое предположение, что это будет от Ла-Манша до Урала. А в Сибири вечно хозяйничает, то Монгольский, то Сибирский антициклон. В Якутии — холод, как обычно», — сказал он.

По мнению метеоролога, руководителя прогностического центра «МЕТЕО» Александра Шувалова, самым холодным осенним месяцем XXI века для москвичей станет сентябрь 2021 года. Отхождение от нормы в сентябре составит 2-3 градуса. В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что европейскую часть России и Урал ожидает аномальное похолодание. По его словам, в октябре отклонения от климатической нормы составят 2-5 градусов.

Ранее метеорологи рассказали о том, что жителей 11 регионов России ждет первый снег в сентябре.