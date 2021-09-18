Заключенного, сбежавшего из колонии-поселения в Тюмени, поймали

В Перми задержали заключенного, который сбежал из колонии-поселения №2 в Тюмени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Тюменской области.

В настоящее время мужчина находится в пермском отделении полиции.

43-летний заключенный сбежал с участка колонии-поселения 15 сентября. Он был осужден на 23 года и 4 месяца колонии строго режима по статьям «Убийство», «Разбой», «Грабеж», «Вымогательство», «Кража». В феврале этого года он был переведен в колонию-поселение. До освобождения ему оставалось 2 года и 7 месяцев.

Предварительно установлено, что мужчина работал на автомойке и имел право свободно передвигаться в границах муниципального образования.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников тюменского исправительного учреждения.