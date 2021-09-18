Мясников рассказал об ошибках гипертоников

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о распространенных ошибках людей, страдающих гипертонией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам специалиста, некоторые гипертоники стараются вообще не обращать внимания на свое состояние.

«Самое опасное в гипертонии — это немой убийца. Ты ничего не чувствуешь. <...>. Самая злокачественная гипертония — у молодых ребят, это всегда случайная находка для них», — предупредил врач.

Также Мясников раскритиковал поведение, людей, которые слишком зацикливаются на проблеме и начинают измерять давление каждые 15 минут, принимать различные лекарства и отказываться от активного образа жизни. Для того, чтобы поддерживать свое здоровье, Мясников советует посещать врача раз в три месяца и тренировать сердечно-сосудистую систему.

По данным ВОЗ, число гипертоников в мире выросло вдвое за последние 30 лет. Если в 1990 году от гипертонии страдали около 650 млн человек, то 2019 году уже 1,27 млрд.

Ранее врач назвал простые способы снизить давление без лекарств.