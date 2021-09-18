В Крыму предостерегли Прагу от передачи россиянина Франчетти Киеву

Председатель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма Александр Молохов заявил, что в случае передачи Чехией Украине российского гражданина Александра Франчетти, его жизнь окажется под угрозой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, следует подать в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобы на действия Праги с ходатайством о принятии судом мер о запрете выдачи россиянина Украине, «власти которой не способны обеспечить на своей территории права и свободы человека и гражданина и гарантировать безопасность выдаваемых им лиц».

Молохов считает, что ситуация с Франчетти станет «лакмусовой бумажкой» истинного отношения руководства Чехии к перспективам нормализации отношений с Россией.

Активиста Александра Франчетти задержали в аэропорту Праги 12 сентября. Мужчина поддержал присоединение Крыма к России в 2014 году. Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик уточнял, что тот был задержан на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь Россия запросила у Чехии подробности задержания россиянина.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее сообщалось, что для Франчетти нашли нового адвоката.