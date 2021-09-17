В Москве в пятницу ожидается до +13℃

В Москве 17 сентября ожидается +11-13℃ без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, в столице в пятницу будет облачная погода с прояснениями, с порывами ветра 3-8 м/c.

В то же время в Московской области прогнозируют заморозки. Местами температура воздуха может опуститься до -3℃. Объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 21:00 17 сентября до 07:00 18 сентября.

Понижение температуры ожидается также в других районах Центральной России: в Калужской, Костромской, Липецкой, Смоленской и Тверской областях. В Ярославской до 19 сентября прогнозируется до -3°C в ночные часы. В Воронежской области утром в пятницу, 17 сентября, ожидаются заморозки до -2°C, при этом дневная температура будет на уровне +15-20°C.

Днем практически на всей территории Центрального федерального до конца недели будет +10-15°C.