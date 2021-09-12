В Праге задержали активиста, выступавшего за присоединение Крыма к России

В аэропорту Праги задержали российского активиста Александра Франчетти, который поддержал присоединение Крыма к России в 2014 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александра Молохова.

«Чехия, видимо, решила оправдать на деле включение в список недружественных России стран и выслужиться перед украинскими неонацистами. Сегодня в пражском аэропорту был незаконно задержан известный герой «Крымской весны» Александр Франчетти», — рассказал он.

Молохов добавил, что Франчетти депортируют на Украину, где против него выдвинуты обвинения.

В посольстве России в Чехии заявили, что проверяют информацию о задержании в аэропорту Праги гражданина РФ.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.