Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» еще 12 городам

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» 12 российским городам.

Награды получили Алдан, Бологое, Воркута, Дзержинск, Кемерово, Кострома, Лысьва, Мончегорск, Оха, Ступино, Сызрань и Чита.

«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», — говорится в публикации на сайте Кремля.

9 сентября секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил Путину присвоить звание «Город трудовой доблести» еще 11 городам. О награждении еще одного города попросила Российская академия наук.

До этого звание «Город трудовой доблести» было присвоено 32 российским городам. Это звание было учреждено 1 марта 2020 года, а первое награждение состоялось 2 июля того же года.