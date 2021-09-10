Куба попросила Россию увеличить количество авиарейсов в республику

Замминистра туризма Кубы Мария дель Кармен Орельяна рассказала, что республика попросила Россию увеличить число авиарейсов на остров и открыть перелеты из большего числа городов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Снижение числа случаев COVID-19 и рост числа вакцинированных позволят российским властям открыть полеты по другим направлениям (на Кубе) и из большего числа российских городов, мы говорили с ними, чтобы они предоставили больше свободы по количеству рейсов», — заявила Орельяна.

Она добавила, что с 15 ноября республика начнет снимать ограничения на въезд, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Кроме этого, границы Кубы будут открыты для туристов и путешественников.

Орельяна отметила, что на Кубе уверены, что организацию большего числа рейсов из России удастся достичь и республика сможет принимать больше российских граждан, которые смогут свободно перемещаться по стране.

Ранее стало известно, что С 15 ноября Куба отменит все ограничения для туристов из России.

Представитель кубинской дипмиссии в России отметил, что в последние два месяца экспресс-тесты у россиян практически перестали выявлять COVID-19 после прилета.