Guardian: тренд на минимализм коснулся сферы отношений

Минимализм и «простая жизнь», в последнее время стали популярным трендом среди молодежи. Сейчас эта тенденция затрагивает не только финансовую сторону жизни, но, как пишет The Guardian, молодые минималисты пытаются избавляться от ненужных дружеских и романтических связей.

Ютуб-блогер Джеймс Суитланд сказал, что в рамках достижения идеальной минималистской гармонии в жизни решил убрать из своей жизни не только алкоголь, лишнюю мебель и аккаунты в социальных сетях, но даже секс и отношения. По его мнению, риск разочарования в отношениях слишком большой, чтобы инвестировать много энергии в эту сферу жизни.

«Огромные шансы того, что отношения скорее всего замедлят меня, а не помогут мне добиваться cвоих целей. И, оглядываясь на свой опыт плохих отношений, я могу сказать, что едва ли можно придумать что-то более вредное для целеполагания, чем плохой романтический партнер», — сказал минималист.

Минималистка Келли Стампс, постоянно переезжающая по Соединенным Штатам и на данный момент живущая в Нью-Йорке также перенесла минимализм на сферу личной жизни. По ее словам, раньше она могла назвать больше 20 человек своими друзьями, что делало ее уязвимой перед ненадежными связями. Сейчас девушка живет с кнопочным телефоном, не имеет зеркала и сократила свои связи только до самых надежных людей.

Тем не менее, у минималистичного подхода есть свои критики, которые указывают на неестественность и массовость этого движения, и сообщающие, что такой подход, призванный помочь избавиться от лишнего «шума» в жизни, на самом деле никак не делает ее гармоничной.

Так, видеоблогерша Лана Блейкли, живущая в Стокгольме, сообщила, что излишнее увлечение минимализмом порой заставляло ее всерьез думать о том, есть ли необходимость вешать дома красивые картины или покупать ножницы.

«В конце концов я начала чувствовать, что моя жизнь — это тонко настроенное пространство, которое я обязана оберегать любой ценой. Словно это какое-то драгоценное полотно, которое должно оставаться нетронутым», — сообщила она в видео, где объяснила свое желание добавить красок в жизнь.

Другие критики тренда сообщили, что минимализм, хоть и претендует на крайне сдержанное отношение к расходам, жизнь минималиста может позволить себе далеко не каждый.

Ранее »Газета.Ru» писала о том, что минимализм стал популярен в конце 2010-х в том числе благодаря альбому Канье Уэста «Ye».