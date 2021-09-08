В Москве в среду ожидается до +17°С и небольшой дождь

Синоптики пообещали, что в Москве в среду, 8 сентября, будет до +17°С. В столице будет переменная облачность, местами небольшой дождь, следует из данных Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +15...+17°С. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +11...+13°С. Будет дуть юго-западный ветер 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 17 м/c.

Атмосферное давление днем составит 750 мм рт. ст., а ночью — 747 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что осень в европейской части России начнется с температуры ниже климатической нормы. По его словам, облачная погода и температурные значения ниже климатической нормы на 1-2°C будет сохраняться почти всю первую декаду сентября.