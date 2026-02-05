Размер шрифта
В России не исключили нового соглашения с США по ядерному ограничению

Аналитик Коновалов: не исключено, что США обновят ДСНВ с Россией
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после истечения срока действия прежнего соглашения 5 февраля стал бы серьезной базой для обеспечения международной безопасности, не исключено, что стороны работают над обновлением соглашения. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Иван Коновалов.

«Российская Федерация, в общем-то, уже этот вопрос поднимала, и наша позиция состоит в следующем: такой договор, конечно, был бы достаточно серьезной базовой платформой для создания новой системы безопасности мировой», — отметил аналитик.

По оценке Коновалова, президент США Дональд Трамп создал слишком много внешнеполитических и военно-политических направлений, по которым идет работа.

«Он все время ждет немедленных результатов. И вот этот договор ему кажется сейчас не самым важным», — добавил собеседник.

Военный эксперт подчеркнул, что договор с США по ДСНВ обеспечивал систему международно-политической безопасности, однако после истечения сроков соглашения, а также действий Украины и Европы прежняя такая система оказалась разрушена.

«Система безопасности разрушена. Все нужно создавать заново. Этот договор, конечно, был бы полезен <…> Я думаю, что этот вопрос там (в США. – «Газета.Ru») рассматривается», — подчеркнул Коновалов, не исключив, что американская сторона работает над новым договором с России в сфере ограничения стратегических наступательных вооружений.

5 февраля истек Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) между Россией и США. В российском МИД отметили, что, несмотря на проблемные моменты, соглашение «в целом» работало и сдерживало гонку стратегических вооружений. В сентябре 2025-го РФ предложила, чтобы стороны ДСНВ добровольно ограничили количество вооружений, согласно заложенным в договоре «потолкам», но США не отреагировали на эту инициативу.

Теперь Москва исходит из того, что стороны ДСНВ не связаны какими-либо обязательствами. Россия намерена «ответственно и взвешенно» действовать по вопросам стратегических наступательных вооружений, но «неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам», чтобы не допустить угроз нацбезопасности.

Ранее Китай выразил сожаления из-за прекращения действия ДСНВ.
 
