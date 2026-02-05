Размер шрифта
«Хочется много шутить»: Песков прокомментировал слова Туска о связях России с Эпштейном

Песков счел несерьезными заявления о связи Эпштейна с российскими спецслужбами
Epstein Estate/House Oversight/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал несерьезными заявления о связи финансиста Джеффри Эпштейна с российскими спецслужбами.

3 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в стране растут подозрения, что действия американского финансиста Джеффри Эпштейна могли быть организованы Россией.

«Хочется много шутить по поводу таких версий. Но давайте не будем тратить время нашего конференц-колл на это», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

30 января минюст США опубликовал новую партию документов по делу Эпштейна, в файлах были фотографии с мужчиной, похожим на младшего брата короля Великобритании Карла III.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что дочери принца Эндрю «были в ужасе» от компроментирующего фото отца у Эпштейна.
 
