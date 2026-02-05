Размер шрифта
Названа неожиданная опасность длительного приема слабительных

Conversation: длительный прием слабительных может привести к нарушениям ритма сердца
HenadziPechan/Shutterstock/FOTODOM

Слабительные препараты — один из самых доступных способов борьбы с запорами. Их легко купить без рецепта, и для многих людей, особенно пожилых, они становятся привычной частью повседневной жизни. Однако вокруг длительного применения слабительных существует множество опасений — от «ленивого кишечника» до серьезных осложнений со стороны сердца и нервной системы. Ученые объяснили, какие из этих страхов обоснованы, а какие — нет. Об этом сообщает портал The Conversation.

Существует пять основных типов слабительных средств. К ним относятся объемообразующие препараты на основе клетчатки, осмотические слабительные, размягчители стула, стимулирующие слабительные и смазывающие средства. Они действуют по-разному — от увеличения объема содержимого кишечника до стимуляции его мышечных сокращений.

Перед тем как прибегать к лекарствам, врачи рекомендуют начать с немедикаментозных мер: увеличить потребление пищевых волокон, пить больше воды и добавить физическую активность. Если это не помогает, обычно советуют начинать с наиболее «мягких» вариантов — клетчатки или размягчителей стула.

Одно из самых распространенных опасений — что регулярный прием слабительных якобы делает кишечник неспособным работать самостоятельно. Этот миф возник еще в 1960-х годах после описания единичного случая пациента, принимавшего стимулирующие слабительные более 40 лет.

Однако последующие масштабные обзоры научных публикаций не подтвердили эту гипотезу. Анализ десятков исследований показал, что надёжных доказательств повреждения кишечника при длительном приёме стимулирующих слабительных нет.

Основные риски связаны не с медицинским применением, а со злоупотреблением слабительными — например, с целью снижения веса. В таких случаях наиболее частым побочным эффектом становится хроническая диарея, сопровождающаяся болями в животе, тошнотой и потерей массы тела.

Особую опасность представляет нарушение баланса электролитов. С калом организм теряет калий, а его дефицит может приводить к мышечной слабости, нарушениям сердечного ритма и в тяжелых случаях — к остановке сердца.

Крупные эпидемиологические исследования в Великобритании также выявили связь между регулярным приемом слабительных и повышенным риском депрессии и деменции. Одна из возможных причин — влияние на так называемую ось «кишечник — микробиота — мозг».

Кроме того, злоупотребление слабительными часто встречается при расстройствах пищевого поведения. В таких случаях специалисты подчеркивают необходимость не только коррекции приема препаратов, но и полноценной психиатрической помощи.

«Слабительные — это не безобидная добавка, а лекарство. Как и любое лекарство, оно требует разумного и осознанного использования», — подчеркнули врачи.

Ранее популярное лекарство оказалось эффективным защитником от возрастной слепоты.
 
