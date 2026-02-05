Москвичка, взявшая под опеку десять детей-инвалидов, морила их голодом и истязала

112: в Подмосковье женщина истязала детей-инвалидов, которых взяла под опеку

Жительницу Подмосковья обвиняют в истязании детей. Об этом сообщает «112».

По данным Telegram-канала, женщина из Павловского Посада брала под опеку детей-инвалидов, у которых не было родителей, всего в ее доме жили десять подопечных.

Как полагают следователи, несовершеннолетние подвергались насилию. Опекун избивала их, запирала в помещении без отопления, постельных принадлежностей и одежды.

Помимо этого, женщина морила несовершеннолетних голодом, запрещала им ходить в туалет и оставляла без ежедневной гигиены.

Также, по версии следствия, у одного из воспитанников она украла 186 тысяч рублей, подробности этого случая не приводятся.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Перед судом фигурантка предстанет в феврале текущего года.

До этого в Пермском крае мужчину обвинили в истязании пасынка. Чтобы перевоспитать школьника, который нашел плохую компанию, отчим посадил его на трехметровую цепь на неделю.

Ранее жителя Казани арестовали за то, что он избивал и таскал за волосы сына-подростка.