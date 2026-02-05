Врач назвал три ошибки при лечении диареи

Голодание, частый прием противодиарейных препаратов и пробиотиков может ухудшить состояние желудочно-кишечного тракта при диарее. Об этом рассказал испанский анестезиолог Давид Кальехо. Его комментарии приводит издание Vanitatis.

По словам врача, многие люди считают, что при диарее кишечнику нужен «покой», однако длительное голодание может лишь усугубить состояние. Оно ослабляет слизистую кишечника и замедляет восстановление. Кальехо рекомендует начинать есть сразу после восполнения потери жидкости, отдавая предпочтение легкой пище.

«Вторая ошибка — бесконтрольный прием противодиарейных препаратов. Такие средства действительно снижают частоту стула, но одновременно замедляют выведение патогенов и токсинов, вызвавших диарею. В результате заболевание может затянуться, отметил специалист», — предупреждает медик.

Третьей распространенной ошибкой врач назвал лечение диареи только пробиотиками. По его словам, научные данные показывают, что некоторые конкретные штаммы бактерий могут незначительно сократить продолжительность диареи, однако они не должны рассматриваться как основное лечение. Пробиотики допустимы лишь в качестве дополнения к базовой терапии.

Кальехо подчеркнул, что при диарее ключевыми мерами остаются регидратация, адекватное питание и осторожный подход к медикаментам, особенно без консультации с врачом.

Ранее была названа неожиданная опасность длительного приема слабительных.