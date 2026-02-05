Размер шрифта
В Японии пройдет фестиваль российской культуры

Фестиваль российской культуры стартует 11 мая в Токио
Annette Riedl/dpa/Global Look Press

В Японии состоится церемония открытия 21-го фестиваля российской культуры. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония начнется 11 мая в токийском концертном зале Ginza Blossom. В ней примут участие российский виолончелист Александр Рамм, кларнетист Никита Лютиков и пианист Тимофей Владимиров. Среди японских музыкантов там выступят бас Томоя Ватанабэ, сопрано Асами Хаттори, скрипачка Кокоро Имагава и виолончелист Макио Хориэ.

Представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой пообещал грандиозную программу на фестивале. В рамках мероприятия пройдут выступления пианиста Дениса Мацуева, Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, Симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, классических балетных трупп и музыкантов.

Жители и гости Токио смогут услышать совместные выступления российских и японских артистов, а также посетить выставки и кинопоказы.

Ранее сообщалось, что новосибирский театр планирует провести гастроли в Китае
 
