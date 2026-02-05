Стало известно, смогут ли российские фигуристы участвовать в международных соревнованиях после ОИ

Российские фигуристы не смогут участвовать в международных соревнованиях после ОИ

В пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU) заявили, что российские фигуристы не смогут участвовать в международных соревнованиях после Олимпиады, передает Sport24.

«Фигуристам, имеющим российский или белорусский паспорт, не разрешается получать приглашения или участвовать в соревнованиях ISU. Исключение применялось к квалификационным соревнованиям к зимним Играм 2026», — заявили в пресс-службе ISU.

Петр Гуменник и Аделия Петросян в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду.

ISU в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

