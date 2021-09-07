Масштабные учения МЧС России стартовали в семи регионах страны

Глава МЧС Евгений Зиничев объявил о начале масштабных учений ведомства в семи регионах России. Об этом сообщает ТАСС.

Межведомственные опытно-исследовательские учения в арктической зоне пройдут 7–8 сентября по поручению президента России Владимира Путина.

Отмечается, что в ходе маневров будут отработаны 12 сценариев возможных чрезвычайных ситуаций. В Норильске и Дудинке специалисты проведут эксперименты по использованию альтернативных источников энергии, быстротвердеющей пены и лазерной резки. В Нарьян-Маре попытаются бороться с потенциальной вспышкой сибирской язвы.

В Воркуте будут проведены эксперименты по тушению огня в горных шахтах. А у побережья Архангельска будет тренировка по ликвидации разлива нефтепродуктов, в акватории Северного морского пути Мурманска — аварии на пассажирском корабле и одновременно на подводном условно опасном объекте.

Завершатся учения в Ненецком автономном округе, где спасатели будут бороться с разливом нефти.

Ранее также сообщалось, что военные из семи стран прибыли в Россию на учения «Запад-2021».