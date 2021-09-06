В Подмосковье между мигрантами произошла массовая драка

В поселке Усово-Тупик Одинцовского городского округа мигранты устроили потасовку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Накануне ночью в дежурную часть поступило сообщение о том, что в поселке у одного из домов на Рублево-Успенском шоссе между происходит драка, в которой принимают участие две группы мигрантов.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали и доставили в дежурную часть Барвихинского ОП 15 человек. В отношении двух граждан составили административные протоколы по ст. 18.8 «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» КоАП РФ.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что летом 2021 года участились драки между мигрантами. Так, в ночь на 30 августа в отдел полиции по району Некрасовка доставили 10 человек — семерых приезжих и трех жителей района. Все они получили штрафы за мелкое хулиганство — от 500 до 1000 рублей.

30 августа было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) по факту массовой драки, произошедшей 27 августа на Бауманской улице. По некоторым данным, в потасовке приняли участие более 50 человек. Правоохранители задержали 49 человек, 15 из них были оштрафованы за мелкое хулиганство, с остальными провели профилактическую беседу.

За месяц до этого произошла драка у метро «Кузьминки», в которой, по данным полиции, тоже сошлись две группы мигрантов. В результате несколько человек получили побои и ранения, в том числе ножевые. Тогда задержали 103 человека, сообщили в полицейском главке, 46 из них были позже выдворены из России.