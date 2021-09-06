В Ингушетии задержаны четыре сторонника ИГ*, готовившие теракты

ФСБ задержала четырех сторонников запрещенной в России террористической организации ИГ (организация запрещена в России), готовивших теракты в Ингушетии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Задержаны четыре гражданина Российской Федерации», — уточнили в ЦОС.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали двух сторонников международной террористической организации «Исламское государство», планировавших теракты в местах массового скопления людей в Тюмени.

Силовики пресекли в регионе деятельность группировки ИГ, в состав которой входили граждане одной из стран Центральной Азии. Боевики были нейтрализованы в результате оказания вооруженного сопротивления в ночь на 29 июля. По данным ФСБ, в результате перестрелки правоохранители и мирные граждане не пострадали.

При осмотре места происшествия и в ходе обысков по адресам проживания злоумышленников силовики нашли готовые к применению самодельную бомбу, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также средства связи и религиозную литературу.