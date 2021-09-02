Мошенники представились сотрудниками ФСБ и украли у гражданина Германии €10 тысяч

Мошенники, представившись сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ), вступили в переписку с 70-летним гражданином Германии и выманили у него €10 тысяч (около 867 тыс. рублей). Об этом сообщает Life.ru.

По информации издания, злоумышленники вступили в переписку с немцем, проживающим в Москве, в мессенджере WhatsApp, пытаясь выведать подробности о его банковских счетах, изъяснялись они на немецком языке. Мужчина сообщил, что на российских счетах у него средств нет.

Затем к переписке подключился якобы сотрудник ФСБ. Он предупредил гражданина о подозрительных манипуляциях с его счетами и призвал защитить деньги, установив приложение AnyDesk, которое позволяет удаленно подключиться к телефону. В течение беседы сообщения от представителей «ведомства» стали поступать на ломаном русском языке.

Действуя по указке лжесотрудников ФСБ, мужчина переводил мошенниками деньги на протяжении двух дней, совершив восемь транзакций. Он каждый раз подтверждал перевод, очевидно, поверив, что неизвестные злоумышленники перепрограммировали кнопки «Подтвердить»/«Отклонить».

Ранее сообщалось, что мошенник, представившись полицейским, украл у россиянки более 2,5 млн рублей.