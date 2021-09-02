МГУ признан лучшим вузом России по версии THE World University Rankings 2022

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова признан лучшим из российских вузов и 158-м в мире по версии рейтинга THE World University Rankings 2022, передает РИА «Новости» со ссылкой на организаторов исследования.

МГУ поднялся в рейтинге на 16 позиций, добившись лучшего результата за все время участия в исследовании. В прошлом году вуз попал на 174-ю строчку.

Второе место среди российских вузов занял Московский физико-технический институт. Он вошел в группу 201-250. За ним идет Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Высшая школа экономики, которые оказались в группе 301-350.

В июне стало известно, что МГУ, Московский физико-технический институт и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» возглавили рейтинг лучших вузов России по версии агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика),» target=«_blank»>возглавили рейтинг лучших вузов России по версии агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика).

Накануне сообщалось, что девятилетняя москвичка Алиса Теплякова, сдавшая ЕГЭ в возрасте восьми лет, получила студенческий билет и стала ученицей факультета психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.