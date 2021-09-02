В одной из школ США произошла стрельба

На территории школы Mount Tabor в Северной Каолине произошла стрельба, сообщает офис шерифа округа в Facebook.

Правоохранители оцепили территорию учебного заведения и эвакуировали всех учеников.

Изначально сообщалось, что в результате инцидента пострадал один из учащихся. Позднее в офисе шерифа заявили, что он скончался.

Ранее ученые из США выяснили, что массовые расстрелы устраивают в основном люди с психическими заболеваниями, не получавшие лечения. Они использовали данные о 115 преступниках, признанных виновными в совершении подобных преступлений в США с 1982 по 2019 год. При этом не рассматривались случаи, когда расстрелы были составляющей других преступлений, например, грабежей.

Для анализа было отобрано 35 преступников, которые не были убиты на месте происшествия и прошли через уголовное разбирательство, что позволило получить наиболее полную информацию о состоянии их психики и наличии психических заболеваний. У 32 из них были признаки и симптомы заболеваний головного мозга, которые соответствуют научным диагностическим критериям клинического психического расстройства.