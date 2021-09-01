В Жамбылской области Казахстана, где взорвался склад боеприпасов, объявили режим ЧС

Губернатор Жамбылской области Казахстана Бердибек Сапарбаев объявил о введении в Байзакском районе области режима чрезвычайной ситуации в связи с недавним инцидентом на складе боеприпасов, сообщает РИА «Новости».

«Объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба на территории Байзакского района Жамбылской области. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера назначить заместителя акима области Талгата Мамаева и поручить провести мероприятия, направленные на ликвидацию чрезвычайной ситуации техногенного характера», — указано в сообщении.

Ранее министр обороны Казахстана ушел в отставку после взрывов на военном складе.

26 августа в Жамбылской области произошел пожар на складе воинской части, где хранились инженерные боеприпасы. Прогремело не менее 10 взрывов. Согласно сведениям МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. В результате погибли 13 человек. Ликвидировать возгорания удалось утром 28 августа.

В Казахстане 29 августа был объявлен Днем траура по жертвам взрывов на складах.