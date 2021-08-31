ВОЗ начала отслеживать «мю»-штамм коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла выявленный в Колумбии штамм коронавируса в свой мониторинговый список в качестве «варианта, вызывающего интерес». Об этом сообщается на сайте организации.

ВОЗ обозначила новый штамм буквой греческого алфавита «мю». Он может стать причиной «существенного распространению инфекции в общинах».

Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чэнь Сюй призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) проверить американские биолаборатории в Форт-Детрике и университете штата Северная Каролина, чтобы выяснить, являются ли они источниками происхождения коронавируса.

Китай впервые подал такой запрос в ВОЗ. К обращению Чэнь Сюя также приложено коллективное письмо 25 млн китайских интернет-пользователей.

Отмечается, что в Форт-Детрике находится Научно-исследовательский институт Сухопутных войск США имени Уолтера Рида, ведущий биомедицинские исследования, в том числе инфекционных заболеваний.