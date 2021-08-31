Число поврежденных электросамокатов в Москве выросло до 800

Число поврежденных самокатов на улицах Москвы выросло до 800, сообщает Forbes.

По данным издания, неизвестные облили солидолом 300 самокатов сервисов «Яндекса» и Urent и 500 Whoosh.

«С происшествием разбираются правоохранительные органы. Полиция уже получила фотографии группы лиц», — заявили представители сервиса аренды самокатов Urent.

Ранее в столичном главке МВД сообщили, что неизвестные повредили 400 электросамокатов модели Nine bot max pro. Инцидент произошел 26 августа, однако в полицию заявитель обратился только 30 августа. Самокаты были облиты солидолом около домов на Ленинском проспекте и Крымском валу.