Губернатор Севастополя раскрыл масштаб разрушений после ночного налета

После массированного ночного налета украинских войск на Севастополь в городе повреждены десять домов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Чиновник уточнил, что в основном у поврежденных зданий выбило стекла.
«Аварийные бригады работают, в течение дня энергоснабжение будет восстановлено», — написал он.
По словам губернатор, девять человек в Севастополе получили ранения осколками стекла, всем оказали необходимую медицинскую помощь еще ночью. Два человека в данный момент остаются в стационаре, у них осколочные ранения средней тяжести.
Развожаев призвал население не игнорировать сигналы тревоги и при объявлении опасности уходить в безопасные места.
Севастополь ночью подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Наиболее серьезные повреждения получил пятиэтажный дом на улице Ефремова, рядом с которым упал БПЛА, начиненный взрывчаткой и металлическими поражающими элементами.
Ранее БПЛА атаковал торговый центр в Курской области.