Губернатор Севастополя раскрыл масштаб разрушений после ночного налета

Губернатор Развожаев: после ночного налета в Севастополе повреждены десять домов

После массированного ночного налета украинских войск на Севастополь в городе повреждены десять домов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Чиновник уточнил, что в основном у поврежденных зданий выбило стекла.

«Аварийные бригады работают, в течение дня энергоснабжение будет восстановлено», — написал он.

По словам губернатор, девять человек в Севастополе получили ранения осколками стекла, всем оказали необходимую медицинскую помощь еще ночью. Два человека в данный момент остаются в стационаре, у них осколочные ранения средней тяжести.

Развожаев призвал население не игнорировать сигналы тревоги и при объявлении опасности уходить в безопасные места.

Севастополь ночью подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Наиболее серьезные повреждения получил пятиэтажный дом на улице Ефремова, рядом с которым упал БПЛА, начиненный взрывчаткой и металлическими поражающими элементами.

