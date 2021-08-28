Пострадавшие из-за взрыва газа в Махачкале дети находятся в реанимации

Оба ребенка, пострадавших в результате взрыва газовоздушной смеси в Махачкале, находятся в реанимации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой приемное отделении Республиканской клинической больницы.

«Детей поместили в ожоговое отделение РКБ. Их состояние тяжелое», — сообщили в медицинском учреждении.

Следственное управление СК РФ по республике проводит доследственную проверку происшествия. Устанавливаются все детали произошедшего. Причины взрыва пока не называются.

По данным ГУ МЧС по региону, инцидент произошел в нежилом помещении, подготовленном под гастроном. Ударной волной выбило стекла из оконных рам и пластиковую входную дверь.

Ранее взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Барнауле, в результате чего 69-летняя женщина получила ожоги тела. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.