Суд США заставил родителей выплатить своему сыну более $30 тысяч за выброшенное порно

Суд в штате Мичиган, США, постановил, что супружеская пара должна выплатить своему сыну $30441 за то, что они выбросили его коллекцию порнографии. Об этом сообщает Guardian.

Решение было принято через восемь месяцев после того, как 43-летний Дэвид Веркинг выиграл судебный процесс против своих родителей. Он считает, они не имели права выбрасывать его коллекцию фильмов, журналов и других предметов, которая, по его словам, тогда стоила $29 тысяч долларов.

В своем решении судья руководствовался оценкой эксперта. Помимо компенсации за выброшенную коллекцию, родителям Веркинга придется оплатить услуги его адвоката в размере $14,5 тысяч.

5 сентября в США будет закрыт порносайт XTube, который принадлежит крупнейшей порнокомпании MindGeek. Прямо о причинах такого решения не говорится, но большое количество исков против других ресурсов для взрослых намекает на желание застраховать себя от новых проблем.

Истцами выступают жертвы изнасилований, сексуальных издевательств и порномести (публикации эротического видео в сети после конфликта или расставания), ролики с участием которых оказывались в открытом доступе.